На "Ёлке каскадеров" противостояние: роботы против людей

Дед Мороз на танке, призрачный гонщик и межгалактические роботы. Все они стали участниками новогоднего шоу на "Ёлке каскадёров". Это настоящий новогодний боевик с головокружительными трюками под открытым небом. Роботам захватчикам противостоит загадочный герой с позывным "Чебурашка" и команда байкеров на квадроциклах, которые не оставляют равнодушным ни одного зрителя.

Гул машин, музыка, языки пламени. На "Ёлке каскадёров" противостояние: роботы против людей. Пока все наряжали ёлки и делали салаты, здесь настраивали квадроциклы и репетировали трюки чтобы устроить для зрителей незабываемое новогоднее шоу.

"Мотоциклы будут летать по сугробам, делать сальто, будет ездить призрачный гонщик, настоящий злой такой квадрик", - рассказал Игорь Панин, каскадер, директор Российского объединения каскадеров "Мастер".

По сюжету, межгалактический монстр захватил далекую планету и запустил на ней конвейер по производству боевых роботов, которые вырвались из-под опеки искусственного интеллекта и могут поработить весь мир. Единственный, кто может им противостоять — загадочный герой с позывным "Чебурашка". Как справиться с искусственным интеллектом, зрители увидят во время шоу.

А дальше — полтора часа невероятных трюков под открытым небом. Прыжки мотоциклистов, битва "Космоботов" с "Дрифткарами", схватка гигантских машин и танка Деда Мороза. Для гостей — интерактив: можно прокатиться на санях и увидеть экстремальный мотоаттракцион "Мёртвая Петля".

После такого шоу точно не замерзнешь, а если все же захочется согреться - есть много способов. Согреют здесь не только огненные спецэффекты и горячий чай. Чтобы точно не замёрзнуть, можно прокатиться на настоящей русской печи.