Во Владивостоке школьник встал у штурвала боевого корабля благодаря "Елке желаний"

Новогодние чудеса продолжаются. В рамках Всероссийской акции "Ёлка желаний" исполнилась ещё одна детская мечта. Во Владивостоке школьник на время встал у штурвала боевого корабля.

Гостя принял один из новейших российских корветов "Гремящий". Эта экскурсия - подарок от командования Тихоокеанского флота.

Михаил - сын старшего офицера Приморской флотилии, он мечтает продолжить династию. Мальчику не только показали оснащение корабля и рассказали о вооружении, но и пригласили на настоящее офицерское чаепитие в кают-компанию корвета.