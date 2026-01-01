На Кубе объявлен траур по 32 убитым в Венесуэле военным

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил в стране двухдневный национальный траур по 32 кубинцам, погибшим во время атаки США на Венесуэлу. Это следует из опубликованного президентского указа.

"Объявить два дня национального траура с 6:00 5 января до 0:00 6 января 2026 года", — говорится в декрете, который опубликовала газета Granma.

В нем также указано, что 32 кубинца погибли в ходе боевых действий во время "преступного нападения, совершенного правительством Соединенных Штатов против братской Боливарианской Республики Венесуэла" в ночь на 3 января. Погибшие выполняли задачи по линии Революционных вооруженных сил и МВД Кубы по запросу венесуэльской стороны.

До этого президент США Дональд Трамп подтвердил гибель граждан Кубы, которые "защищали" венесуэльского лидера Николаса Мадуро.