Трамп: США фактически управляют Венесуэлой

США собираются нарастить добычу нефти в Венесуэле и обеспечат участие крупных компаний. Об этом заявил Дональд Трамп. Попытками присвоить ресурсы Боливарианской республики обеспокоены ее соседи. Они выпустили совместное заявление, в котором осудили действия Вашингтона. В разных странах проходят антиамериканские митинги. Вечером в Совбезе ООН состоится экстренное заседание. Но международная реакция Белый дом не пугает. Уже сегодня Николас Мадуро предстанет перед судом.

В сети расходятся эти кадры. Утверждается, что внутри автозака - президент Венесуэлы. Якобы силовики специально катают его по улицам Нью-Йорка в фургоне с открытыми дверями. Чтобы видели все.

Официально Николасу Мадуро и его супруге зачитают обвинения в федеральном суде Нью-Йорка в понедельник в 8 вечера по московскому времени. Белый дом свой вердикт, кажется, уже вынес.

"Я думаю, что президент Трамп закончил переговоры. Его нынешние разговоры с вице-президентом в Венесуэле деловые и ясные. Вы можете руководить или можете уступить дорогу, потому что мы не позволим вам продолжать подрывать наше американское влияние и нашу потребность в свободной стране, такой как Венесуэла, с которой мы можем сотрудничать, вместо того, чтобы иметь у власти диктаторов, которые совершают преступления и занимаются наркоторговлей", - говорит Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США.

По данным издания Washington Post, Трамп не поддержал кандидатуру венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо на пост нового президента Венесуэлы, так как та не уступила ему Нобелевскую премию мира. Хотя официальной причиной назвал отсутствие у нее поддержки и уважения в стране. Назначенная Верховным судом исполняющей обязанности главы Боливарианской республики Делси Родригес изначально заявляла, что страна не будет колонией США, и что у нее есть один президент - Мадуро. Теперь предлагает американскому правительству совместную работу над программой сотрудничества.

Однако у Вашингтона иное мнение, Дональд Трамп сообщил, что Штаты фактически управляют Венесуэлой. Главные здесь мы, дословно заявил он журналистам.

В республике тем временем продолжают подсчитывать количество погибших в результате американской операции. По данным New York Times, оно увеличилось до 80 человек.

Венесуэльцы вышли на митинги с фигурками законно избранного президента Боливарианской республики и национальными флагами. Далеко не все из них безоговорочно поддерживают политику Николаса Мадуро. Но все возмущены тем, что судьбу их страны пытаются вершить из Вашингтона.

Демонстрации в поддержку захваченного Николаса Мадуро в эти дни проходят на всех континентах. МИД России призывает не допускать эскалации и искать выход из положения путем диалога. Москва открыто осудила акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Так же, как и Китай. В Европе лишь редкие голоса осмеливаются говорить о том, что право сильного не должно превалировать над международными нормами.

Евросоюз не смог согласовать коллективное заявление по Венесуэле. Венгрия отказалась подписывать документ, в котором акцент был на то, что Наколасу Мадуро не хватало демократической легитимности, а не на односторонние силовые действия Штатов. Которые теперь присматриваются ко всем своим соседям.

По поводу Кубы президент США заявил, что не планирует военных действий в отношении Гаваны. По его мнению, республика падет сама по себе, так как якобы дела у нее идут очень плохо из-за того, что перестали поступать доходы от венесуэльской нефти.

Мексике хозяин Белого дома дал шанс, что называется, взять себя в руки и самостоятельно предпринять меры против наркокартелей. Иначе это сделают американцы. Что же касается Колумбии, то Дональд Трамп не исключил, что президент Густаво Петро может повторить судьбу своего венесуэльского коллеги.

Судя по тому, как ЕС одобряет все действия Вашингтона, приготовиться стоит Дании. Ведь Гренландия, по словам Дональда Трампа, очень нужна США. И даже обоснование нашлось.

"Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности. Это стратегически важный регион. Вокруг острова курсируют корабли России и Китая. Дания не способна самостоятельно защитить эти территории", - сказал Трамп.

Пока что власти Дании вяло пытаются защититься от попыток Америки "сделать Гренландию снова великой". Заявляют, что остров останется частью Королевства и призывают Вашингтон отказаться от агрессивной риторики. Но Дональд Трамп уверяет: Евросоюзу просто необходимо, чтобы эти территории принадлежали США. И, судя по всему, это окончательное утверждение, а не повод для дискуссии.