Часть Берлина осталась без света

В Германии пожар на газовой электростанции привёл к одному из самых масштабных и длительных блэкаутов в истории страны. Обесточены несколько районов Берлина.

45 тысяч домохозяйств и 2 тысячи предприятий остались без света. Проблемы с мобильной связью и интернетом. Больницы перевели на резервные генераторы. Открыты приюты, где можно согреться и переночевать.

Подачу электроэнергии восстановят только в четверг. Быстрее провести сложный ремонт не удастся. Главной версией ЧП рассматривается поджог. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная группа, которая выступает против использования ископаемого топлива.

Впрочем, энергетика Германии и так в упадке. После отказа от российских ресурсов и "зеленого" перехода цены на электроэнергию взлетели. На этом фоне немецкая продукция стремительно теряет конкурентоспособность, а экономике грозит деиндустриализация.