Последствия обильного снегопада устраняют в регионах России

Почти 18 тысяч тонн снега вывезли за сутки с улиц Казани. В Татарстане метель и сильный ветер продолжаются уже третьи сутки. На дорогах многокилометровые заторы и многочисленные ДТП. Ограничено движение на участках федеральных трасс. Похожая ситуация и в других регионах Поволжья: Самарской, Саратовской, Оренбургской, Пензенской областях. А в столице началось похолодание, к концу новогодних праздников ожидают 20-градусные морозы.

Лыжня - прямо в центре города! Вот так накануне отправлялись по своим делам некоторые казанцы. Выбрать новый вид транспорта пришлось и курьерам - лыжи или снегокат. Мощная метель накрыла Татарстан в выходные. Под снегом оказались дворы и улицы даже в центре города.

Пешеходы и автомобилисты застревали в сугробах, на дорогах - множество ДТП. В аэропорту Казани задержали десятки авиарейсов. Коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме. За сутки из столицы региона вывезли почти 18 тысяч тонн снега. В ближайшие дни метели не собираются покидать республику.

Последствия обильного снегопада устраняют и в Башкортостане, и в Пензенской области. Здесь жители некоторых населённых пунктов оказались в снежной ловушке. В селе Воскресеновка там, где была дорога, выросли сугробы по колено.

Взяться за лопаты пришлось и городским жителям: многие дворы Пензы расчищали своими силами. 9 тысяч кубометров снега за день вывезли коммунальщики в Оренбурге. Дорожные службы здесь тоже трудятся круглосуточно, а метели пока не прекращаются.

Снег продолжает идти и в столице, а уже завтра сюда придут рождественские морозы. Во вторник в Москве и области синоптики обещают похолодание до минус десяти градусов.