Информация о ходе спецоперации. Российские войска стремительно расширяют зону безопасности на Днепропетровском и Сумском направлениях. Штурмы - в селе Новопавловка - это крупный опорный пункт неонацистов. Боевики ВСУ оставляют позиции, бросают тяжёлую технику и отходят в леса, где их накрывает наша артиллерия. Большие потери у противника - на Запорожском участке фронта, а также к северу от освобождённого Красноармейска.

Расчеты наших разведывательных дронов контролировали буквально каждый шаг противника, а штурмовики тем временем малыми группами проникли в город с разных направлений, заминировали подъезды домов и даже проделали подземные ходы для внезапного захвата огневых точек. После освобождения Родинского наступление продолжается в направлении Белицкого и Доброполья. Любые попытки перемещения противника на линии боевого соприкосновения незамедлительно пресекают войска беспилотных систем - уничтожают технику и живую силу ВСУ западнее Красноармейска.

В Запорожской области расчеты противотанкового ракетного комплекса "Корнет" группировки "Восток" уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ в лесополосах.

Все активнее в зоне СВО войска беспилотных систем применяют робототехнические комплексы. Они работают как на дистанционном управлении, так и автономно - по заложенной программе. Роботизированные платформы используют для разведки, доставки на передовую боеприпасов и продовольствия, эвакуации раненых. А еще - для разминирования местности, как это делают ивановские десантники на Казовском направлении в Херсонской области.

Быстрые, малозаметные и практически бесшумные - НРТК стали сегодня столь же незаменимы на земле, как и БПЛА в воздухе.