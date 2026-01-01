Колумнист британской газеты Шон Уокер обратил внимание на отключения электроэнергии на Украине. По его мнению, Киев в настоящее время ощущает истощение.

"Украинцы переживают очередную зиму с отключениями электроэнергии. Возникает ощущение, что в ближайшее время им необходима передышка", - приводит его слова ТАСС.

Ранее эксперты западных СМИ признали, что капитуляция киевского режима неизбежна и очень близка. Зеленский сейчас мечется по различным странам и постоянно корректирует мирный план.

Между тем о готовности Вашингтона разместить войска на Украине ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.