Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. Об этом в понедельник сообщило Минобороны России. Кроме того, российские военные нанесли поражение предприятиям ВПК Украины. Как отмечается, средствами ПВО были сбиты три управляемые авиационные бомбы.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, центру подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, ВСУ потеряли свыше 350 военных и 12 боевых бронированных машин в зоне работы группировки "Центр".

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Торское, Новоалександровска, Доброполье, Белицкое, Торецкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области", - указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ. На Купянском направлении по пункту временной дислокации боевиков ударили артиллеристы.