Стало известно, когда Долина должна освободить квартиру в Хамовниках

Адвокат Светлана Свириденко рассказала, когда Лариса Долина должна освободить квартиру Полины Лурье. Ранее были данные, что певица покинет квартиру до 5 января.

"Мы планируем 9 января. Стороны совместно планируют", - сообщила РИА Новости Свириденко.

Ранее адвокат певицы Мария Пухова отмечала, что пыталась по поручению своей клиентки добиться отсрочки выселения до конца новогодних каникул. Однако Лурье не отреагировала на проект соглашения, предусматривавшего переезд Долиной из квартиры до 10 января.

Напомним, в конце декабря завершилось громкое судебное дело с квартирой Ларисы Долиной. Мосгорсуд постановил, что артистка обязана освободить жилплощадь в столичных Хамовниках. Тем самым был удовлетворен иск новой владелицы недвижимости Полины Лурье.