На катке в "Лужниках" продолжаются мастер-классы знаменитых фигуристов

Олимпийская чемпионка Алина Загитова встретится с гостями катка в "Лужниках". Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Как отмечается, для зрителей будет организована онлайн-трансляция занятия на большом экране возле катка.

"Олимпийская чемпионка, серебряный призер Олимпийских игр в командном турнире, чемпионка мира и Европы Алина Загитова 11 января проведет мастер-класс на катке олимпийского комплекса "Лужники". Более 500 участников смогут побывать на уроке у знаменитой спортсменки", - говорится в сообщении.

Мастер-классы знаменитых фигуристов проходят в столице в рамках проекта "Зима в Москве" по февраль этого года. В программе - чемпионы России, чемпионы Европы.

Ранее сообщалось, что 400 площадок по всему городу установлены в рамках проекта "Зима в Москве".