Собянин: Открыт дублeр Алтуфьевского шоссе от Костромской улицы до МСД

На северо-востоке столицы открыли дублёр Алтуфьевского шоссе: от Костромской улицы до Московского скоростного диаметра. Для его создания реконструировали участок Сельскохозяйственной улицы и построили путепровод через железнодорожные пути Медведковской грузовой ветки. Альтернативный маршрут сократит время в пути для автомобилистов. Кроме того, существенно улучшится транспортное обслуживание жителей сразу пяти районов города.

Новый путепровод на северо-востоке Москвы - не только красивый, но и долгожданный. Он соединил Костромскую улицу и Юрловский проезд, и теперь в соседние районы Отрадное и Бибирево можно добираться, минуя долгие объезды.

Путепровод возведен через железнодорожные пути - Медведковскую грузовую линию. Его высота - более пяти метров, чтобы под автотрассой могли свободно проходить любые составы, в том числе с негабаритным грузом. А длина в 450 метров позволила сделать плавные и безопасные съезды.

"Путепровод состоит из четырёх опор и двух устоев. Основное - над четырьмя опорами - это металлическое пролётное строение длиной 179 метров. Монтаж вёлся без остановки. Соответственно, без перекрытия движения для грузового состава", - отметил Михаил Шамшур, руководитель проекта АО "ГК "ЕКС".

Путепровод стал частью большого транспортного проекта, который кардинально меняет карту северо-востока столицы. Юрловский проезд сегодня превратился в полноценную магистраль.

Раньше единственным вариантом движения здесь был поворот направо на улицу Мусоргского. Теперь же новая связка длиной почти в километр открывает прямое сообщение от Юрловского проезда до Московского скоростного диаметра.

Дорога-связка такая же широкая, как и вся отреконструированная Сельскохозяйственная улица — шесть современных полос вместо прежних двух. Два новых участка были запущены одновременно.

"Выполняя поручение Сергея Собянина, мы построили и сегодня открываем дублер Алтуфьевского шоссе от Костромской улицы до Московского скоростного диаметра. Всего здесь было реконструировано более 5,8 километра дорог", - сообщил Василий Десятков, руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы.

Дублер Алтуфьевского шоссе меняет транспортные маршруты сразу пяти районов Москвы. Об этом сегодня в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин:

"Альтернативный маршрут сократит время в пути на полчаса и снизит нагрузку на участке Алтуфьевского шоссе от Бибиревской улицы до МСД на 10%, а на участках Полярной и Кольской улиц от проезда Дежнёва до улицы Искры — на 19%. До конца 2029 года планируем построить участок дороги от Череповецкой улицы до Алтуфьевского шоссе. Он станет продлением Костромской улицы и частью новой магистрали, которая свяжет Новодачное шоссе с МСД".

Появятся новые автобусные маршруты. Жители уже строят планы. Для жителей на новых участках возведены шесть подземных переходов. А новые автобусные маршруты начнут ходить уже с завтрашнего дня.