Мадуро и его супруга предстали перед судом в Нью-Йорке

В Нью-Йорке президенту Венесуэлы и его супруге были предъявлены официальные обвинения, связанные с незаконным оборотом наркотиков и использованием оружия. Николаса Мадуро и Силию Флорес под усиленной охраной ранее доставили в здание федерального суда. Администрацию США не смущает ни международная реакция на захват лидера Боливарианской республики, ни антиамериканские митинги, которые уже несколько дней проходят по всему миру.

Под усиленным конвоем и в наручниках президента Венесуэлы вместе с женой ведут к вертолёту, чтобы доставить на первое судебное слушание. Все по законам Голливуда. Трансляция на всех американских телеканалах. Видно - на кадрах уставший Николас Мадуро хромает. Его и жену уже даже переодели в спецформу подсудимых. Заседание пройдет в здании Федерального суда Нью-Йорка, где собрались сотни активистов.

Желающие увидеть Мадуро занимали очередь еще с ночи. В ходе заседания президенту Веесуэлы планируют предъявить обвинения в наркотерроризме, заговоре с целью импорта кокаина и незаконном обороте оружия. Впрочем, доказательства так и не были представлены. Но уже известно, что все это тянет сразу на 4 пожизненных срока, которые отбывать глава Боливарианской республики будет в Бруклинской тюрьме.

Накануне американские спецслужбы возили Мадуро по улицам Нью-Йорка. Двери фургона якобы специально не закрывали. Чтобы видели все. Каракас третий день бурлит. Протесты не утихают.