Путин поручил подготовить предложения о модернизации мер поддержки семей

Президент России Владимир Путин назвал преодоление негативных тенденций в демографии ключевой задачей. Глава государства поручил предусмотреть увеличение господдержки семей. Утвержденный Путиным перечень поручений размещен на сайте Кремля.

"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета РФ по направлениям социально-экономического развития РФ, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения… по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, в том числе на улучшение их жилищных условий, предусмотрев увеличение размера государственной поддержки таких семей в зависимости от количества детей в семье", - говорится в сообщении.

Ранее были названы российские регионы, в которых выгоднее всего рожать первенца. Там предусмотрен региональный маткапитал.

С 1 января вступил в силу ряд нововведений. Целый пакет касается семьи. Новая мера социальной поддержки предусмотрена для родителей, воспитывающих двух и более детей.