Из Киева приходят сообщения о продолжении кадровых перестановок, затеянных Зеленским. Он назначил первым заместителем главы своего офиса первого зама руководителя дипведомства Сергея Кислицу, который также является участником рабочей группы по урегулированию конфликта. При этом было подчеркнуто, что дипломат будет и дальше участвовать в переговорном процессе.

Также Зеленский назначил экс-главу МИДа Канады Христю Фриланд своим внештатным советником по экономическому развитию. Якобы она имеет значительный опыт привлечения инвестиций. Хотя более известна как русофоб и инициатор санкций против нашей страны.

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова после назначения Фриланд, которая также является внучкой коллаборациониста Михайло Хомяка, назвала офис Зеленского прибежищем нацистов и отметила, что это может усугубить украинский кризис.