Путин помог исполнить мечту семилетнего мальчика

Владимир Путин сегодня поговорил по телефону с 7-летним Игорем Степаненко, чей шар он снял с "Елки желаний". Президент поздравил семью мальчика с Новым годом и Рождеством. А Игорь поинтересовался у главы государства, как он стал помощником Деда Мороза.

Игорь мечтал, чтобы его семья побывала в Калининграде. И вот всё сбылось. Мальчик и его родственники погуляли по острову Канта и посетили знаменитый Музей Мирового океана. Там Игорь зашел в подводную лодку и осмотрел легендарный глубоководный аппарат "Мир-1". Покормил с рук пираний и изучил экспонаты в микроскоп.

Особо первоклассника впечатлил скелет кашалота. Впечатлениями он поделился с Владимиром Путиным. А еще спросил, о чем президент сам мечтал, когда был маленьким.