Путин поручил ЦБ и кабмину восстановить темпы роста экономики

Владимир Путин поручил Центробанку и правительству восстановить темпы роста экономики при удержании инфляции на уровне 4-5 процентов. На сайте Кремля опубликован документ, который президент подписал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Среди других поручений - увеличение собираемости налогов за счет "обеления" экономики. А также утверждение нацплана по внедрению искусственного интеллекта в экономику, соцсферу и госуправление.

Кроме того, в списке есть меры по поддержке семей - они касаются доступности такси, продленки для младшеклассников и формирования вовлеченного отцовства.