Новые примеры героизма российских военнослужащих на СВО

Рядовой Евгений Никитин, действуя в составе расчета FPV-дрона, уничтожил до десяти единиц бронетехники и транспортных средств ВСУ. Понеся потери, колонна противника укрылась в лесополосе. Получив дополнительные данные о местонахождении оставшихся боевиков, Евгений вместе с сослуживцами уничтожил их. Контратака неприятеля провалилась.

А рядовой Марсель Галиулин, начальник расчета БПЛА , уничтожил до 30 боевиков, что позволило штурмовым подразделениям без потерь захватить вражеский опорный пункт. Когда же были обнаружены прибывающие резервы ВСУ, Марсель ликвидировал и их. Благодаря его грамотным действиям противник понес большие потери и был вынужден отступить.