Российские военные уверенно наступают по всему фронту и наносят сокрушительное поражение инфраструктуре и технике ВСУ.

Вот так - точно в цель - бьет реактивная артиллерия. В Запорожской области залпом "Града" накрыли пункт временной дислокации неонацистов, которые попытались укрепить оборону западнее Гуляй-поля. Противник пытался укрепить оборону западнее населенного пункта Гуляй-поле с целью замедления продвижения штурмовых подразделений группировки "Восток" в Запорожской области. После уточнения данных о местоположении целей расчет РСЗО выдвинулся на огневую позицию и нанёс залп реактивными снарядами. В результате удара были уничтожены пункты временной дислокации и оборонительные позиции ВСУ.

Меж тем "Акация" работает серией выстрелов. Расчет самоходной гаубицы ликвидировал вражеский пункт управления дронами. В ходе воздушной разведки расчеты БпЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" вскрыли пункты управления беспилотной авиации ВСУ в Запорожской области. Операторы разведывательных дронов зафиксировали систематические запуски квадрокоптеров и гексакоптеров противника, а также обнаружили замаскированные выносные антенны, обеспечивавшие связь с аппаратами. Координаты объектов были немедленно переданы батарее самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация". Артиллеристы группировки "Восток" выполнили серию беглых залпов по указанным целям, обеспечив высокую плотность огня в районах расположения противника. В результате огневого поражения пункты управления БпЛА и беспилотные аппараты на пусковых площадках были полностью уничтожены. Также точными ударами ликвидированы выносные средства связи и личный состав разведывательных расчетов ВСУ. Успешное подавление объектов позволило нейтрализовать угрозу с воздуха и обеспечить скрытность маневра наших подразделений.

С воздуха противника громит армейская авиация. Экипаж Ми-28 нм ракетным ударом уничтожил опорный пункт ВСУ на линии боевого соприкосновения. Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта управления БпЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток".

"Сегодня выполнили полет для поражения пункта БпЛА противника легкой многоцелевой управляемой ракетой. Полет прошел штатно, экипаж слаженный, цели были поражены по докладу передового авиационного наводчика", - рассказал командир экипажа Ми-28нм Дмитрий.

В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР). По докладу разведки цель была поражена. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.

Точечно по противнику бьют операторы ударных дронов, работающих на опто-волокне. В этот раз в селе Новоселовка была обнаружена замаскированная бронемашина, ее тут же взяли на прицел и ликвидировали. Также в ходе ведения воздушной разведки в лесном массиве вблизи Ильиновки российскими военнослужащими был выявлен и впоследствии уничтожен пункт управления БпЛА ВСУ.