В ночь на 6 января уничтожены 129 дронов в небе над Россией

В период с 11 вечера по московскому времени 5 января до семи утра по московскому времени 6 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 129 украинских дронов, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

В частности, 29 БПЛА - над Брянской областью, 15 беспилотников – над Белгородской областью, 13 дронов – над Ярославской областью, десять БПЛА – над Новгородской областью, девять беспилотников – над Смоленской областью, семь дронов – над Курской областью, семь БПЛА – над Пензенской областью, по шесть беспилотников – над Тверской областью и Республикой Башкортостан, по пять дронов – над Астраханской и Ростовской областями, четыре БПЛА – над Калужской областью, по два беспилотника - над территорией Московского региона, Орловской и Ленинградской областями, по одному дрону – над Воронежской, Костромской, Тульской области, Тамбовской, Рязанской областями, а также над территорией Республик Крым и Татарстан.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.