Что происходит в Венесуэле: последние новости

Сегодня утром, 6 января, в столице Венесуэлы были слышны звуки стрельбы у президентского дворца. По данным местных СМИ, в правительственных зданиях началась эвакуация. Позже информагентства со ссылкой на источники в руководстве республики сообщили, что выстрелы были связаны с неопознанными дронами в небе над Каракасом. Сейчас обстановка там спокойная.

Ситуацию в республике накануне вечером, 5 января, спустя три дня после похищения Николаса Мадуро обсудили в Совбезе ООН. А сам венесуэльский лидер предстал перед судом. Предполагалось, что на первом судебном заседании Мадуро будет представлять госзащитник. Но за час до начала стало известно, что президент Венесуэлы оплатил адвоката из Вашингтона - и непростого. Барри Поллак известен по громкому делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он добился его освобождения. У здания суда с ночи дежурили сотни активистов, чтобы увидеть Мадуро.

Один из самых главных вопросов, который сейчас задают все: почему не было никакого сопротивления? Полное бездействие противовоздушной обороны Венесуэлы может свидетельствовать либо о беспечности, либо о заговоре. На созванном лишь спустя три дня после атаки на Венесуэлу Совбезе ООН США до сих пор продолжают утверждать, что это была не военная, а полицейская операция.

Правительства Испании, Бразилии, Чили, Колумбии, Мексики и Уругвая выступили с совместным заявлением: они "решительно отвергают военные действия" США в Венесуэле. Впрочем, американский лидер уже каждому из них поставил диагнозы. По его мнению, Куба падет сама по себе, так как якобы дела у нее идут очень плохо из-за того, что перестали поступать доходы от венесуэльской нефти. Мексике - дал шанс, что называется, взять себя в руки и самостоятельно предпринять меры против наркокартелей. Иначе это сделают американцы.

Россия, назвав это не чем иным, как разбоем, осудила действия Вашингтона. В Москве, как и в китайском Пекине, открыто требуют освободить законно избранного президента Венесуэлы и его супругу, в отличие от европейских вассалов Вашингтона, которые так и не нашли подходящих слов, чтобы осудить действия США.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, обращаясь напрямую к президенту Трампу, заявила, что народы Венесуэлы, США и всего региона "заслуживают мира и диалога, а не войны". Американский президент заявил, что выборы в Венесуэле пройдут тогда, когда для этого настанет подходящий момент. По его словам, Штаты сейчас фактически управляют республикой. Впрочем, представитель Боливарианской республики на заседании Совбеза ООН утверждает: власти Венесуэлы контролируют страну.

Сообщается, что там объявили мобилизацию. Для сотрудников нефтяной промышленности и других производств введен "военный режим".