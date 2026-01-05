Небензя: Россия решительно осуждает агрессию США против Венесуэлы

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия Вашингтона по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро разбоем. По его словам, Россия решительно осуждает агрессию США против Каракаса.

Он отметил, что любые противоречия между США и Венесуэлой должны решаться с помощью диалога, передает РИА Новости.

Со своей стороны генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что Белый дом не соблюдал нормы международного права во время военной операции в Боливарианской республике.

В самих США, странах Латинской Америки и Европы сейчас проходят многочисленные митинги против действий Вашингтона.