Собянин: Москва в этом году подготовила более 700 км лыжных трасс

Более 700 километров лыжных трасс доступно в Москве этой зимой. Об этом в своём Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он рассказал, где находятся самые протяженные лыжные трассы в городе.

"Много лыжных трасс в городских парках. Самые протяжённые — в Измайловском парке, Битцевском лесопарке и "Лосином острове". На трассах проходят спортивные мероприятия. Например, в Алёшкинском лесу сегодня состоялись семейные старты", - говорится в сообщении.

Ранее Собянин пригласил москвичей на бесплатные катки. Их открывают в каждом районе столицы. В новогодние каникулы многие горожане предпочитают активный отдых на свежем воздухе.