Делси Родригес стала временным президентом Венесуэлы

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес 5 января официально принесла присягу в качестве и.о. президента страны. Ее принял председатель парламента Хорхе Родригес. Церемония транслировалась в эфире телеканала Telesur.

"Я делаю это с болью из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу в результате противозаконной военной агрессии против нашей родины", — заявила Родригес.

Суд над резидентом Венесуэлы Николасом Мадуро может начаться не раньше 2027 года, пишет Bloomberg. По данным агентства, освобождение венесуэльского лидера и его супруги маловероятно.

Bloomberg отметило, что перед судом по существу должны пройти несколько заседаний, на которых стороны судебного процесса будут предоставлять друг другу доказательства для изучения, а также подавать ходатайства.

5 января судья обязал Николаса Мадуро явиться в суд 17 марта для проведения слушаний, сообщает Reuters. Адвокат лидера Венесуэлы сообщил в суде в Нью-Йорке, что пока не добивается освобождения под залог своего подзащитного. Этим займутся позднее, сообщает Fox News.