США не воюют с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил 6 января в интервью NBC, что Соединенные Штаты не ведут войну с Венесуэлой.

Он отметил, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не пройдут новые выборы, потому что сначала надо "наладить ситуацию в стране". По его словам, сейчас "нет ни малейшего шанса, что люди смогут проголосовать".

Трамп также назвал самого себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата президента страны Николаса Мадуро.

Американский лидер заявил, что и. о. главы Венесуэлы Делси Родригес сотрудничает с США, но контактов между его администрацией и окружением Родригес до момента захвата Мадуро не было.