Стрельба произошла рядом с президентской резиденцией в Венесуэле

Местные жители слышали звуки стрельбы рядом с президентской резиденцией в Венесуэле. Об этом сообщил портал BNO News ночью 6 января.

В Каракасе открыли огонь, предположительно, из зенитных орудий по беспилотнику, который был замечен недалеко от президентского дворца Мирафлорес в центре венесуэльской столицы. Об этом пишет La Patilla в то же время.

Чуть позже СМИ сообщили об эвакуации правительственных зданий на фоне стрельбы в Каракасе. Франс Пресс со ссылкой на источники утверждает, что ситуация в столице Венесуэлы находится под контролем.

Стрельба рядом с президентской резиденцией в Каракасе спустя почти два часа прекратилась, сообщило "РИА Новости". Источник агентства добавил, что она была связана с незарегистрированными дронами, никаких столкновений нет.

США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января. 5 января Вице-президент Делси Родригес принесла присягу в качестве и.о. президента страны.