США усомнились в законности контроля Дании над Гренландией

В Белом доме усомнились в законности контроля Дании над Гренландией. Об этом заявил замглавы администрации США Стивен Миллер. По его словам, непонятно, на чем основаны территориальные претензии Копенгагена на эту местность.

Речи о военном захвате не идет: в Гренландии проживают всего 55 тысяч человек, и американские власти рассчитывают договориться. Однако против аннексии выступил премьер-министр Острова Йенс-Фредерик Нильсен. По его словам, автономная территория пытается наладить прямую связь с Вашингтоном.

Тем временем, в западных СМИ звучит мнение, что Дональд Трамп возьмет контроль над датским островом уже в этом году. Например, к 250-летию независимости Штатов в июле или к ноябрьским выборам в Сенат. Гренландия, как часть США якобы позволит обеспечить безопасность Арктики для блока НАТО.

Однако, в ЕС намерены выступать в защиту Дании. О поддержке скандинавского государства высказались Финляндия, Норвегия и Франция. Захват Острова может привести к разногласиям у союзников гораздо большим, чем в вопросах поддкржки Украины.