У православных христиан наступил Сочельник

Сегодня, 6 января, православные христиане отмечают рождественский Сочельник. Это время подготовки к одному из самых светлых праздников в году - Рождеству Христову.

Все храмы украшают еловыми ветками и проводят особые богослужения. Утром - Царские часы, на которых читают пророчества о Рождестве Христовом и молятся за спасение всего человечества. Вечером - праздничная литургия и всенощное бдение, которое плавно переходит в рождественскую службу.

Для верующих Сочельник - это предвкушение чуда. А первые звезды на зимнем небе напоминают о Вифлеемской звезде, которая указала волхвам путь к новорожденному Христу.