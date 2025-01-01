Собянин: столичные культурные учреждения постоянно помогают бойцам СВО и жителям новых территорий

С начала 2025 года Культбригада Москонцерта организовала больше 320 мероприятий в зоне СВО, на новых территориях и в воинских частях страны, сообщил в своем официальном телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Большой Московский цирк показал весной прошлого года в Донецке 23 спектакля, которые посетили 44 тысячи зрителей.

Московские театры провели 57 спектаклей и концертов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областях, Крыму.

Кроме того, идет сбор гуманитарной помощи. В частности, Москонцерт доставил уже больше 100 тонн, симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" — 327 тонн. Также с начала СВО симфонический оркестр провел 100 концертов для бойцов, ветеранов и их семей.

К слову, Москва приготовила для семей участников спецоперации новогоднюю программу и подарки. Дети военнослужащих получат и билеты на Елку в Гостином дворе. А жены, родители и ветераны, завершившие службу, - праздничные наборы. С каждой семьей предварительно связывается куратор, чтобы согласовать удобное время для доставки.

Участникам спецоперации и их семьям доступна и обширная культурная программа в столичных театрах, галереях и на фестивальных площадках. А любители спорта могут бесплатно посетить новый каток в Лужниках и комплекс "Воробьевы горы".