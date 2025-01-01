Никита Пресняков показал себя с белокурой красоткой

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков покинул Россию почти три года назад. Молодой артист так спешил покинуть родную страну, что пешком перешел границу с Эстонией. Но, видимо, заграничная жизнь у Никиты не задалась.

Летом 2025 года стало известно, что от Преснякова ушла жена. По слухам, Алена Краснова привыкла жить в роскоши, а после того, как мама, певица Кристина Орбакайте, и бабушка Примадонна перестали поддерживать Никиту финансово, он не смог обеспечить возлюбленной достойную жизнь. Сами экс-супруги, впрочем, дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились.

После развода Алена вернулась в Москву к родителям, а Никита остался в США. Впоследствии он лишь раз прокомментировал новость о разводе. Артист интригующе заявил, что никто и понятия не имеет, что происходило между ним и его супругой на протяжении последних лет.

В настоящее время Никита Пресняков, по слухам, одинок. Однако в своем официальном телеграм-канале Никита опубликовал фото, на котором предстал в обществе очаровательной блондинки. Вот только оказалось, что на самом деле девушки не существует, это творение Искусственного интеллекта.

"ИИ мне придумал подходящую девушку. Кто-нибудь знает, где ее найти?" - задался вопросом Никита Пресняков.

