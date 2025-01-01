Путин поздравил Паралимпийский комитет с важной датой

Паралимпийскому комитету России исполнилось 30 лет. По случаю круглой даты спортсменов, тренеров, коллектив и ветеранов поздравил Владимир Путин. Текст послания опубликовано на официальном сайте президента России.

"Все эти годы Паралимпийский комитет России выполняет важную, социально значимую миссию, объединяет своими благородными целями тысячи людей с ограничением по здоровью, приобщает их к адаптивной физической культуре и спорту, помогает в полной мере раскрыть свои таланты, продемонстрировать твёрдый характер и несгибаемую силу духа. Во многом благодаря такой грамотной, последовательной работе российские спортсмены добиваются выдающихся достижений на чемпионатах мира и Европы, летних и зимних Паралимпийских играх. И конечно, отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой", - заключил Владимир Путин.

Кроме того, российский лидер пожелал Паралимпийскому комитету и в дальнейшем решать поставленные задачи, "всего самого доброго" и удачи.

Напомним, что осенью 2025 года стало известно, что российские атлеты будут участвовать в Паралимпийских играх и других соревнованиях с флагом, гимном и символикой нашей страны. Такое решение принял Международный паралимпийский комитет. По итогам голосования на Генассамблее организации в Сеуле большинство членов выступили против продления санкций в отношении российской сборной.

Ближайшие зимние Паралимпийские игры пройдут в марте 2026 года в Италии, а летние - в 2028 году в США.