Гузеева публично унизила мужа: "Что ты, как старый дед, сидишь?"

Некоторое время назад в Сети распространилась информация, будто Лариса Гузеева давно рассталась со своим третьим мужем, ресторатором Игорем Бухаровым, от которого родила дочь Ольгу. Ряд СМИ со ссылкой на некую приятельницу актрисы выложили данные, что якобы Гузеева и Бухаров оформили развод еще шесть лет назад, просто предпочитали об этом не распространяться.

Журналисты связались с самим Игорем Бухаровым, и тот опроверг слухи о разводе. Более того, после шумихи в Сети Лариса Гузеева неожиданно стала показывать супруга в своих соцсетях. Так, популярная ведущая объявила, что они отправились в Карелию. Компанию им составила любимица Ларисы Гузеевой собака Жужа. Отметим, что с домашним животным на коленях известная актриса даже ведет шоу "Давай поженимся!".

А теперь на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Лариса Гузеева опубликовала видео первого завтрака из древней деревни, где остановилась вместе с мужем и любимой собачкой. Телеведущая показала, как жарит яичницу и варит мясо оленя, на бульоне от которого потом планирует сварить щи. Не упустила Гузеева момент и снять Бухарова. На руках у него расположилась сонная Жужа.

"Батя, что ты, как старый дед, сидишь? Оторвись хоть..." - обратилась к мужу Гузеева. "Почему старый?" - немедленно отреагировал Бухаров, снял очки и убрал смартфон, который изучал минуту назад. Актриса поинтересовалась его впечатлениями от Карелии. Тот ответил, что ему все очень нравится.

В Сети, впрочем, многие комментаторы сочли, что Гузеева своим отношением унижает супруга. Дескать, телеведущая могла бы быть и поласковее с мужем.