Чем обернется госпереворот в Венесуэле

Слушания по существу по делу Николаса Мадуро могут начаться не ранее 2027 года. Об этом сообщило агентство Блумберг. Накануне, 5 января, президент Венесуэлы впервые предстал перед судом Нью-Йорка. Он заявил, что считает себя военнопленным.

В Каракасе уже вступила в должность исполняющая обязанности главы государства Делси Родригес. В случае неповиновения американский лидер Дональд Трамп пригрозил ей новой военной операцией, а ключевой фигурой в управлении республикой назвал себя.

К слову, и президент США, и Делси Родригес заявляют: до операции Вашингтона в Венесуэле у них никаких контактов не было. Но многие уверены - сговор имел место. Этим объясняют и легкость, с которой всё удалось провернуть.

А вот Николас Мадуро, который предстал перед федеральным судом Манхэттена, все еще считает себя президентом Венесуэлы."Я не виновен", - заявил он. Но суть сказанного обвиняемым никого особо не волновала. Первое заседание по делу Мадуро и его жены Силии Флорес носило максимально формальный характер и длилось всего полчаса. Обвиняют чету в наркотерроризме, незаконном обороте оружия и контрабанде наркотиков.

В следующий раз Николас Мадуро должен предстать перед судом 17 марта. Защищает его тот же адвокат, который работал с Джулианом Ассанжем. Обвинения в сумме потянут на четыре пожизненных срока.

Чем обернется для Венесуэлы этот госпереворот, спрогнозировать не в силах даже в Вашингтоне. Не исключено, что страна погрузится в хаос. За власть могут начать борьбу наркокартели. И тогда государство ждет гуманитарный кризис, а Соединенные Штаты - небывалая волна беженцев.