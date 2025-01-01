В Париже пройдет встреча лидеров коалиции желающих

В числе прочих тем будут говорить о перспективах присоединения Киева к ЕС. Кроме французского президента, участие примут генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Аналогичная встреча состоялась в сентябре 2025 года. По ее итогам, 26 государств выразили готовность после прекращения огня разместить на Украине свои контингенты. Владимир Путин заявлял, что смысла в пребывании иностранных войск на территории страны нет. Москва будет считать их законной целью. В российском МИДе также подчеркивали: присутствие зарубежных военных грозит резкой эскалацией конфликта.