Первая линия окопов на окраинах села Комаровка. Вот дрон влетает в едва заметный вход в блиндаж. Никто из бандеровцев выбежать не успел. Через мгновения их буквально вынесло ударной волной. Накануне группировка "Север" прорвала оборону ВСУ на восьми участках в Харьковской и Сумской областях. По предварительным данным, деревня Комаровка стала новым отрезком, где наступления противник не ждал. И как результат, к утру этот населенный пункт ВСУ оставили. Сейчас он под полным огневым контролем армии России.

Под постоянным наблюдением и все перемещения ВСУ в районе Купянска. Вот националисты бросают в бой еще один сводный отряд. В его составе преимущественно иностранцы. Наемники из государств Латинской Америки. Они опасливо пробираются к окраинам, пытаются незаметно просочиться к промзоне. Но безуспешно. Тех, кто прятался во дворах, достали российские штурмовики.

В Запорожской области сегодня с рассвета идет мощный накат реактивных установок и беспилотников на позиции ВСУ в селах Новояковлевка и Павловка. Сообщают, что после артподготовки штурмовикам удалось зайти в оба поселка и закрепиться.

Вот захваченный полевой опорный пункт. Сверху - металлические потолки из профиля. Переходы и траншеи зигзагами. Под бокам устроенные миниатюрные склады с патронами, минами, гранатами и гранатометами. А вот и новинка от НАТОвских друзей - специальное приспособление для тушения пожара внутри блиндажей. Впрочем, зарубежная помощь - слабое подспорье, когда у националистов исчезает мотивация. Сегодня стало известно, что ВСУ бросили позиции на подходах к городу Белицкое. И откатились вглубь кварталов. Окраины уже за российскими бойцами.