Шедевры фарфорового искусства как "Поднесение к Рождеству" выставят в Эрмитаже

В Эрмитаже представили традиционную выставку, приуроченную к Рождеству. В этом году экспозиция посвящена флористике и ботанике - цветочной росписью украшены вазы работы Императорского фарфорового завода.

В распоряжении мастеров, конечно, были ботанические атласы. Но настоящие шедевры породил союз искусства и науки. Растениеводы не просто консультировали живописцев - на вазах история экспедиций и открытий. Мастера того времени использовали ноу-хау - пульверизатор.

Кстати, технику “красок большого огня” в Петербург привезла юная принцесса Дагмар - будущая императрица Мария Федоровна. Подглазурная роспись впечатляет даже современных мастеров.

Специально для Эрмитажной коллекции мастера воссоздали масштабный сервизный ансамбль. На хрупком фарфоре российская флора. 120 растений. Научная скрупулезность превратила их в искусство.

Кроме этого, 50 интерьерных ваз. Циклом “ Поднесение к Рождеству” Эрмитаж возрождает традиции Зимнего дворца. Дело в том, что в начале января туда приносили самые роскошные фарфоровые творения русских мастеров. Императорская семья, под патронажем которой создавались эти шедевры, дарила их своим приближенным.