СК назвал причину взрыва в жилом доме в Твери

Пожар в многоэтажном доме в Твери мог произойти не из-за атаки беспилотника, а от взрыва газа. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

В ведомстве добавили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Как добавили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона, взрыв газа мог произойти из-за неосторожного обращения с оборудованием.

Напомним, сегодня, 6 января, власти региона сообщили, что пожар возник из-за падения дрона. "В Твери в результате отражения атаки БПЛА обломок беспилотника попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома", — рассказал исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев.

Однако вскоре он скорректировал информацию, отметив, что причиной происшествия стал "хлопок бытового газа".