Четко продуманная логистика, оперативность на всех этапах: от обращения в стационар, постановки диагноза и до начала лечения. Свыше полутора миллионов спасённых жизней.

Московские больницы уже три года работают по новому стандарту экстренной помощи и предоставляют пациентам качественное своевременное лечение. Клиники оснащены необходимым оборудованием, прием ведут высококвалифицированные специалисты.

Три года – путь, который позволяет подводить итоги. Именно столько в Москве работают по новому стандарту экстренной помощи столичные больницы. Так называемые скоропомощные стационарные комплексы. Главная цель их создания была в сокращении времени поступления пациента.

Экстренную медицинскую помощь сегодня оказывают в шести флагманских центрах и 13 многопрофильных клиниках по всей Москве. Так, например, за три года через приемный покой Филатовской больницы прошли без малого два миллиона человек.

Переломы и поверхностные травмы – самая частая причина обращения в скоропомощной комплекс, говорят врачи. Чуть реже – это острая хирургия, например, аппендицит или внутреннее кровотечение. С такими больными работают практически на месте – в операционных красной зоны на первом этаже. Такой скорости оказания квалифицированной помощи во многом удалось добиться за счет современных медицинских технологий.

По новому стандарту экстренной помощи работают все приемные отделения взрослых московских больниц и шесть флагманских центров. Каждый из них способен принять порядка 200 неотложных пациентов в день.