Анастасия Волочкова на Мальдивах сверкнула сочными вишенками

Анастасия Волочкова покинула Россию. Скандально известная балерина отправилась на Мальдивы. Известная артистка летает туда регулярно и даже прозвала райские острова своей дачей. Анастасия хвастается, что за 20 лишним лет была на Мальдивах уже 13 раз.

В эту поездку балерина не изменяет себе. Она уже продемонстрировала фирменный шпагат, а теперь щеголяет в эффектных купальниках. Так, в официальном телеграм-канале Волочкова выложила фотографию, на которой предстала в белом бикини с сочными красными вишнями.

"Загарчик прилипает потихоньку. Стройность поддерживается. Я всегда выбираю лучшее и комфортное для себя", - сообщила Анастасия.

Кстати, в этой поездке балерину сопровождает 26-летний партнер по шоу "Одержимость" Марчел. С ним же ровно год назад Волочкова также летала на Мальдивы. Тогда балерина впервые намекнула, что с коллегой у нее не только рабочие отношения. Отметим, что у Марчела двое маленьких детей.