МИД России с тревогой следит, как американский корабль преследует наш танкер

В МИД России прокомментировали нестандартную ситуацию, возникшую вокруг нашего нефтяного танкера "Маринера", за которым, по имеющимся данным, ведут слежку военные структуры США и НАТО.

Судно осуществляет плавание в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом Российской Федерации и в полном соответствии с нормами международного морского права, передает ТАСС.

В распоряжении агентства оказался комментарий МИДа России. Там отметили, что "с тревогой" следят за "аномальной ситуацией", которая сложилась вокруг танкера.

"Вот уже несколько дней за "Маринерой" следует корабль береговой охраны США, хотя от американского побережья наше судно отделяют около четырех тысяч километров", - отметили в ведомстве.

В ближайшие два с половиной года США планируют построить около 25 военных кораблей с новым оружием, ранее сообщил американский президент Дональд Трамп.

Также госсекретарь Марко Рубио заявил, что США продолжат захватывать нефтяные танкеры. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты ведут войну с наркоторговцами, а не с Венесуэлой как с государством.

18 декабря Трамп заявил, что США сократили морской наркотрафик на 94%. В этот же день Соединенные Штаты нанесли новый удар по судну в восточной части Тихого океана в рамках операции по борьбе с "наркотеррористами". Об этом сообщили в Южном командовании Вооруженных сил США.