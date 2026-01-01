Собянин: В "Коломенском" работает один из самых протяженных катков в России

На Царской набережной музея-заповедника "Коломенское" работает один из самых протяженных катков в России. Его длина равна 1,7 км, а площадь — почти 13,5 тыс. кв. м. Единовременно он может вместить свыше 2,5 тысячи человек.

Рядом работает полноценный пункт проката спортивного инвентаря.

Москвичи могут комфортно добраться до катка на новогоднем поезде, который связывает станцию метро "Кленовый бульвар" с Царской набережной. А для прохода на лед в любой удобной точке установлены 18 турникетных групп.

А еще "Коломенское" переносит в атмосферу XIX века - гостей встречают дамы и кавалеры в бархатных исторических костюмах. На фестивале "Усадьбы Москвы" напоят чаем из самоваров и научат танцевать полонез, мазурку и вальс. А еще здесь можно поучаствовать в дворянских играх и забавах.

Отметим, что сезон зимних развлечений в Москве в самом разгаре. Найти занятие по вкусу может каждый, и провести январские выходные не только с удовольствием, но и с пользой. Погода добавляет новогоднего настроения - первые дни 2026 года выдались морозные и снежные.