США могут отнять у Венесуэлы несметные богатства

ЕС не признает легитимность исполняющей обязанности президента Делси Родригес, так же, как не считал законным лидером Николаса Мадуро. Но продолжит поддерживать отношения с действующими властями Венесуэлы.

Впрочем, ключевой фигурой в управлении боливарианской республикой себя называет Дональд Трамп. Глава Белого дома требует от Родригес полного повиновения. В противном случае грозит новой военной операцией. Трамп подчеркнул: США воюют не с Венесуэлой, а с наркоторговцами, которые, по мнению Вашингтона, оказались в руководстве страны. Смены правящего режима на данный момент Белый дом не требует.

Пока Делси Родригес, которая добровольно сотрудничает с Вашингтоном, всех вполне устраивает. Особо близко, по словам Трампа, и.о. президента общается с госсекретарем Марко Рубио - беседы они ведут на испанском. Опроверг глава Белого дома и наличие сделки по устранению Мадуро - никакие официальные лица Каракаса, по его словам, в операции не участвовали, хотя многие хотели помочь.

Оппозиция Венесуэлы потирает руки. Мария Корина Мачадо ради того, чтобы Трамп позволил ей сесть в кресло главы государства, готова даже отдать ему свою Нобелевскую премию мира, на которую тот открыто претендовал в прошлом году.

Впрочем, как бы Мачадо ни старалась умаслить Трампа, президентом он ее не видит. Причина - отсутствие должной поддержки и уважения внутри страны.

Телеканал CNBC допустил, что после ареста Мадуро США могут конфисковать крипторезервы Венесуэлы. Речь идет об активах на десятки миллиардов долларов, полученных с продажи нефти, золота и биткоина в обход санкций. Решение может серьезно дестабилизировать мировой рынок.

На прошедшем накануне заседании Совбеза ООН в поддержку США открыто выступили лишь две страны: Великобритания и Израиль. Однако официальный Лондон не смог внятно прокомментировать свою позицию. Британский телеканал BBC своим вопросом об отличии военной операции России против Украины и США против Венесуэлы поставил премьера Кира Стармера в тупик.

В Брюсселе уже заявили: признавать легитимность и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес в ЕС не собираются. Впрочем, там согласны поддерживать с ней ограниченные контакты. МИД России подтвердил неизменную солидарность с народом Венесуэлы и ее правительством.

Меж тем пока в парламенте Каракаса законодатели присягали на новый срок, к народу Венесуэлы и к своему отцу обратился сын Николаса Мадуро Николас Эрнесто. Речь вышла эмоциональной.