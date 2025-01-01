Вот как будет работать московский транспорт в ночь на Рождество

В Москве метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт рождественской ночью будут работать дольше, сообщает столичный Дептранс в своем официальном телеграм-канале.

В частности, все станции метро и МЦК будут работать до 02:00; поезда МЦД — до 03:00; 143 маршрута наземного транспорта — до 03:30.

Кроме того, парковки в городе с 31 декабря 2025 года по 10 января 2026 года остаются бесплатными.

"Рождество — главный праздник для миллионов верующих. Именно поэтому в ночь с 6 на 7 января по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы традиционно продлеваем работу транспорта, чтобы гости и жители столицы успели посетить службы в храмах и с комфортом вернуться домой", - отметил Максим Ликсутов.

Напомним, 7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. Окончание 40-дневного поста. С этого дня начинаются Святки (до 17 января) — время гуляний, колядок и походов в гости. Традиционно на стол подают 12 блюд (по числу апостолов). Есть примета, что если в этот день идет снег, год будет удачным и урожайным. Если на небе много звезд, будет много грибов и ягод летом.