Меган Маркл вырвала у больного раком отца принца Гарри то, что давно хотела

В близком окружении судачат, что принц Гарри и Меган Маркл наконец добились то, чего давно хотели: теперь во время их визитов в Великобританию им будет предоставлена вооруженная полицейская королевская охрана, которая финансируется за счет налогоплательщиков.

Таким образом, есть большая вероятность, что дети Сассекских, принц Арчи и принцесса Лилибет, все же навестят дедушку короля и других многочисленных венценосных родственников. А вот налогоплательщики хоть и рады за них, но не от всего сердца, ведь Меган Маркл и принца Гарри теперь придется терпеть не просто так, а еще и за свой счет, передает Daily Mail.

Ходят слухи, что больной раком Карл III давно мечтает увидеть внуков от младшего сына, и смертельно опасный диагноз лишь подхлестывает его в этом желании. Впрочем, несмотря на тяжелую болезнь, британский король старается не падать духом и выполняет все свои рабочие обязанности в полном объеме.

Что касается принца Гарри и Меган Маркл, то, по слухам, их дела оставляют желать лучшего. Якобы пара, привыкшая жить на широкую ногу, имеет значительные финансовые трудности и пытается заработать любыми способами.