В зоне спецоперации идет наступление по всему фронту. Российские военные наносят сокрушительное поражение врагу на передовой и в тылу.

С воздуха неонацистов атакует армейская авиация. К вылету готовится Ка-52. Получив данные от разведки о скоплении бронетехники ВСУ на линии боевого соприкосновения, экипаж на предельно малой высоте подходит к заданной цели и ракетным ударом ликвидирует ее.

Точечно бьют по позициям боевиков операторы беспилотников. Минобороны показало кадры из Херсонской области - ударные дроны атакуют опорники неприятеля, замаскированные в жилых постройках.

Не дает врагу поднять головы артиллерия. На северском направлении огнем самоходной пушки "Пион" накрыли оборонительный рубеж противника. Снаряды легли точно в цель, открыв пехоте путь для наступления.