Минобороны представило новых героев СВО.

Гвардии старший сержант Николай Исаев, командир отделения зенитного ракетного взвода, доставлял продовольствие нашим военным. С ним в автомобиле были шофер и раненый военнослужащий. Их машина попала под удар вражеского дрона и загорелась. Тогда Николай вместе с водителем пронесли пострадавшего три с половиной километра, отражая атаки беспилотников, и передали его медикам.

Старший лейтенант Алексей Щетинин, командир мотострелкового взвода, под минометным обстрелом обошел с тыла вражеский опорный пункт и отдал приказ штурмовать позицию. Алексей лично уничтожил трех боевиков. Благодаря его мужеству, наши военные взяли форпост с радиостанцией, которая позволила отслеживать переговоры ВСУ.