Венесуэла передаст США до 50 миллионов баррелей нефти для продажи

Венесуэла передаст США до 50 миллионов баррелей нефти для продажи. Об этом сообщил Дональд Трамп. Он отметил, что контролировать доходы будет лично. И проследит, чтобы деньги пошли на благо народов двух стран.

По данным Washington Post, администрация Штатов требует от Каракаса переписать законодательство о добыче нефти в пользу американских компаний. Договариваться с США теперь предстоит Делси Родригес.

В российском МИДе заявили: Москва желает уполномоченному президенту республики успехов. А вот Старый Свет ее легитимность не признает.

Репортаж Александры Сергомасовой.