Венесуэла передаст США до 50 миллионов баррелей нефти для продажи. Об этом сообщил Дональд Трамп. Он отметил, что контролировать доходы будет лично. И проследит, чтобы деньги пошли на благо народов двух стран.

По данным Washington Post, администрация Штатов требует от Каракаса переписать законодательство о добыче нефти в пользу американских компаний. Договариваться с США теперь предстоит Делси Родригес.

В российском МИДе заявили: Москва желает уполномоченному президенту республики успехов. А вот Старый Свет ее легитимность не признает.

Репортаж Александры Сергомасовой.