Рождественскую службу в Храме Христа Спасителя возглавит Святейший патриарх Кирилл

Для миллионов православных христиан вот-вот наступит один из главных праздников - Светлое Рождество Христово. Жители ряда российских регионов, где начался отсчет новых суток, уже отмечают, но большая часть прихожан еще только в предвкушении основного события.

Торжественную службу в Храме Христа Спасителя в Москве возглавит Святейший Патриарх Кирилл.

Всенощные бдения проводятся во всех церквях и приходах нашей страны. Они традиционно богато украшены еловыми ветвями, цветами и, конечно, в храмах устанавливают вертепы - в виде пещеры, в которой, согласно христианскому преданию, родился Иисус.

И еще одна традиция - собираться дома семьей и обмениваться подарками, ведь с появлением на небе первой звезды в эту ночь закончился Рождественский пост.