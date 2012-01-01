Собянин рассказал о строительстве и реставрации храмов в Москве

15 лет Москва поддержала Программу строительства православных храмов. Кроме того, был создан Фонд Русской православной церкви, который собирает пожертвования верующих на эти цели. Город, в свою очередь, взял на себя задачу подбирать и отдавать в безвозмездное пользование участки для проектирования и строительства храмов.

Каждый год в столице вводится в эксплуатацию порядка десяти храмов. С 2012 года в Москве построен 151 храм, еще 113 полностью отреставрированы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Известно, что многие столичные храмы являются памятниками архитектуры, и город уделяет большое внимание их сохранению.

К слову, в конце 2025 года в Москве прошло совещание по возведению православных церквей на востоке столицы. В настоящее время в Восточном административном округе строят несколько храмов. Один из них - святого преподобного Александра Свирского на Соколиной горе. Еще один комплекс возводят в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Федоровны.