Православные христиане отмечают праздник Рождества Христова

Рождество - один из самых главных и светлых праздников в православном календаре. С наступлением сумерек - в Сочельник - верующие ждут звезду, знаменующую рождение Спасителя. Много радости в храмах. Прихожане в ожидании благодати спешат на рождественские службы. Самая главная прошла в Храме Христа Спасителя.

Мягкий свет свечей, белые цветы и еловые ветви. Так принято украшать церкви в эту ночь. Всем тем, что символизирует обновление и чистоту помыслов. Ведь Рождество - это праздник надежды и победы света над тьмой. Победы, к которой приходят верующие после строгого 40-дневного поста.

Рождественскую литургию в Храме Христа Спасителя возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Эта литургия считается одной из самых торжественных. Священники облачаются в светлые ризы - знак радости о рождении Христа. А в храме звучат строки из Евангелия - о Вифлеемской звезде, пастухах и волхвах, пришедших поклониться младенцу. История о том, как Бог сошел на землю, чтобы спасти людей, напоминает каждому о любви, смирении и милосердии.

Владимир Путин встретил светлый праздник с военнослужащими и их семьями в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. Во время рождественской службы с ели упала игрушка. Президент это заметил и повесил украшение на ветку. А после литургии Владимир Путин пообщался с присутствующими: "Уважаемые друзья, я поздравляю вас с Рождеством Христовым. Хочу, прежде всего, обратиться к самой юной аудитории сегодняшнего богослужения. Хочу сказать, что вы по праву можете гордиться вашими отцами, вашими мамами. Как всегда в нашей стране, в России гордились нашими воинами. Сегодня мы отмечаем замечательный светлый праздник Рождества Христова. И очень часто называем Господа спасителем, потому что он пришел на землю для того, чтобы спасти всех людей. Вот и воины России, они всегда - как бы по поручению Господа - исполняют эту самую миссию защиты Отечества и ее людей. Спасение Родины и ее людей".

Владимир Путин выразил уверенность, что радость Рождества вместе с православными разделяют и представители других конфессий.

Одними из первых Рождество в России встретили жители Владивостока. Там главное богослужение прошло в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Впереди Святки - особые дни от Рождества до Крещения. Этот промежуток в 12 дней называют "от звезды до воды". Время радости и веры в лучшее.